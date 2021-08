ufficiale Bochum scatenato, settimo acquisto a costo zero. L'ultimo è Rexhbecaj

Nuovo acquisto per il Bochum neopromosso in Bundesliga. Ufficializzato l'arrivo di Elvis Rexhbecaj, in prestito dal Wolfsburg. Il centrocampista, 23 anni, è il settimo acquisto da parte del club in questa finestra di mercato dopo Patrick Osterhage, Christopher Antwi-Adjei, Michael Esser, Eduard Löwen, Takuma Asanoe Konstantinos Stafylidis. Tutti arrivi a costo zero, tra prestiti e svincoli.