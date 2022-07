ufficiale Bochum, un ucraino dalla Russia per la difesa. Ecco Ordets della Dinamo Mosca

Nuovo acquisto per il Bochum nel reparto difensivo. Arriva, in prestito secco dalla Dinamo Mosca per la prossima stagione, il centrale ucraino Ivan Ordets, classe 1992 ex Shakhtar il cui cartellino rimarrà perciò di proprietà della società della capitale russa.