ufficiale Borussia Monchengladbach, contratto biennale per il 19enne Bongard

Contratto da professionista per il giovane Jordi Bongard. Come si legge sul sito ufficiale del club, il 19enne difensore centrale si è legato con un biennale al Borussia Monchengladbach, squadra in cui è cresciuto. "Sono molto contento del prolungamento del contratto - ha detto il ragazzo - e spero di poter realizzare il mio sogno di giocare in Bundesliga al Borussia. Anche a causa della mia lunga permanenza in questo club, sarebbe qualcosa di molto speciale per me".