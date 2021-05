ufficiale Borussia Monchengladbach, il ds Eberl annuncia due addii a fine stagione

Il direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, ha reso noto in conferenza stampa che i contratti di Julio Villalba e Max Grün non verranno rinnovati. L'attaccante paraguayano, 22 anni, in questa stagione ha appena giocato una partita in Coppa di Germania. Mai impiegato invece il portiere, 34 anni.