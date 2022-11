ufficiale Bournemouth, O'Neil confermato allenatore in prima. Contratto di 18 mesi con opzione

vedi letture

Dopo la carica ad interim mantenuta per dodici gare alla guida del Bournemouth, Gary O'Neil è stato confermato dalla dirigenza delle Cherries come allenatore in prima della squadra. Questo il comunicato del club inglese, con i dettagli dell'accordo sottoscritto con l'allenatore trentanovenne: "L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare la nomina di Gary O'Neil ad allenatore in prima della squadra. O'Niel ha sottoscritto un contratto della durata di un anno e mezzo, con opzione di rinnovo di altri dodici mesi. Il 39enne, da membro dello staff tecnico, ha vissuto una promozione in Premier League, prima di guidare la squadra ad interim per dodici partite dalla fine di agosto, contribuendo a stabilizzarne il rendimento dopo tre sconfitte".