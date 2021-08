ufficiale Braga, arriva il brasiliano Couto dal Manchester City

Dopo la formativa esperienza al Girona nella Segunda Division spagnola, è tempo per Yan Couto (19) di proseguire il suo adattamento al calcio europeo in Portogallo. Il terzino destro brasiliano è stato infatti ceduto in prestito annuale dal Manchester City allo Sporting Braga.