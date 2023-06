Con una nota il Brentford ha comunicato l'addio al termine della stagione dei due attaccanti esterni Tariqe Fosu (27 anni) e Joel Valencia (28), quest'ultimo di rientro dal prestito al De Graafschap, in Olanda.

In mezzo a tanti addii, il Brentford ha annunciato una permanenza: esercitata l'opzione presente nel contratto dell'attaccante esterno spagnolo Sergi Canos (classe 1997), di rientro dal prestito all'Olympiacos. Nuovo accordo fino al 2024.

Ci sono novità pure per la squadra B: a fronte di sei uscite annunciate, arriva il centrocampista Ethan Prissley (19 anni) dal Rochdale. Rinnovo di un anno fino al 2024 per l'attaccante Aaron Pressley (21).

