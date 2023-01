ufficiale Brentford, rientro alla base momentaneo per Fosu. L'esterno riparte subito

Rientro solamente momentaneo in forza al Brentford per Tariqe Fosu. L'esterno offensivo anglo-ghanese di 27 anni ha visto interrompersi anticipatamente il prestito allo Stoke City della prima parte di stagione ma riparte subito, ancora a titolo temporaneo e di nuovo verso una squadra di Championship. Concluderà la stagione in forza al Rotherham.