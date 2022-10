ufficiale Brest ultimo in Ligue 1, esonerato il tecnico Michel Der Zakarian

Il Brest, ultimo in classifica in Ligue 1, ha annunciato di aver esonerato il tecnico Michel Der Zakarian. Insieme al suo, sono stati risolti anche i contratti dei suoi assistenti Franck Rizzetto, David Bechkoura e Alexandre Garcia. In attesa di nominare un nuovo allenatore, saranno Julien Lachuer, Yvan Bourgis e Bruno Grougi a guidare la squadra.