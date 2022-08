ufficiale Brighton, doppio addio. Kozlowski va al Vitesse, Clarke in seconda serie

Doppia cessione nel Brighton: il centrocampista polacco, classe 2003 Kacper Kozlowski si è trasferito per una stagione al Vitesse con la formula del prestito, addio a titolo definitivo invece per il difensore Matt Clarke ('96) con destinazione Middlesbrough in seconda serie.