Importante rinnovo in casa Brighton. Pascal Gross, uno dei pilastri del centrocampo dei SeaGulls, ha deciso di continuare la sua avventura con il club inglese: il centrocampista tedesco ha firmato fino al 30 giugno 2024. Arrivato dall'Ingolstadt nel 2017, ha collezionato 170 presenze, segnando 17 gol e fornendo 29 assist.

We're delighted to announce Pascal Gross has signed a new contract until June 2024. ✍️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 3, 2022