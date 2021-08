ufficiale Bruma riparte dalla Turchia: l'ex nazionale olandese sbarca al Kasimpasa

Dopo l'ultima stagione senza presenze in Bundesliga, Jeffrey Bruma è stato svincolato dal Wolfburg e ha trovato adesso nuova casa in Turchia. Il Kasimpasa ha annunciato stamattina l'arrivo del difensore classe '91, ex nazionale olandese, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno.