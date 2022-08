ufficiale Cadice, il terzino Parra non giocherà la prossima Liga. Va in prestito al Mirandes

vedi letture

La prossima stagione di Raul Parra, terzino classe '99, non sarà in Liga spagnola con il Cadice. Ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo nel Mirandes, squadra di seconda serie con cui giocherà in prestito per la prossima stagione.