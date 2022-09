ufficiale Carlos Queiroz torna sulla panchina dell'Iran: guiderà la Nazionale ai Mondiali

Carlos Queiroz è il nuovo commissario tecnico dell'Iran. Dopo la parentesi dal 2011 al 2019, l'ex tecnico del Real Madrid ha firmato un accordo per guidare la Nazionale ai Mondiali in Qatar tra meno di 3 mesi. Ieri si è recato a Teheran ed ha firmato un accordo per diventare il successo del croato Dragan Skocic.