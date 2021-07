ufficiale Celtic, colpo da Israele. Ecco Abada, l'attaccante che piaceva anche alla Roma

Colpo per il Celtic, che in queste ore ha annunciato l'acquisto del giovane attaccante Liel Abada, israeliano di 19 anni, acquistato per quattro milioni dal Maccabi Petah Tikva. Abada, in passato seguito anche dalla Roma di Tiago Pinto, ha segnato 30 gol nelle ultime due stagioni in Israele ed ora è pronto a cominciare una nuova avventura a Glasgow.