Il Celtic rende noto l'accordo l'acquisto di Kyogo Furuhashi, attaccante proveniente dal Vissel Kobe. Il giapponese, 26 anni, è attualmente il capocannoniere della J-League con 14 reti segnate in 20 partite. Con la selezione nipponica Furuhashi ha raccolto 6 presenze, segnando 3 reti.

✍️ We have reached agreement to sign Japanese internationalist, @Kyogo_Furuhashi subject to the satisfaction of usual conditions and international clearance! 🍀#WelcomeKyogo 😍🇯🇵

— Celtic Football Club (@CelticFC) July 16, 2021