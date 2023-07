Ufficiale, Angelo Gabriel è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club londinese ha annunciato l'acquisto dell'esterno mancino brasiliano classe 2004, più giovane debuttante nella storia del campionato del suo paese (non aveva neanche 16 anni) e con già oltre cento presenze in prima squadra nel Santos.

Acquisto a titolo definitivo, di seguito l'annuncio social.

Chelsea has completed the signing of Brazilian winger Angelo Gabriel from Santos. ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2023