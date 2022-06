Dopo Antonio Rudiger, che ha firmato con il Real Madrid comunicando l'addio al Chelsea nelle scorse settimane, i Blues hanno annunciato poco fa altri quattro addii di giocatori che non rinnoveranno il proprio contratto. Si tratta di Andreas Christensen, che ha pronto un contratto con il Barcellona, dell'ex campione d'Inghilterra con il Leicester Danny Drinkwater e di Charlie Musonda e il giovane Jake Clarke-Salter.

Four further players who have made appearances for our men’s first team are on the list of released players submitted to the Premier League. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 10, 2022