ufficiale Clamoroso Chelsea, esonerato Tuchel dopo il ko in Champions con la Dinamo Zagabria

La notizia non era nell'aria, tutt'altro. Perché dopo la vittoria della Champions League, della Supercoppa e del Mondiale per Club, era impossibile ipotizzarlo. Invece il Chelsea, dopo la sconfitta all'esordio in Champions contro la Dinamo Zagabria, ha deciso di esonerare Thomas Tuchel e i suoi collaboratori. Nel comunicato ufficiale, i Blues specificano che "la nuova proprietà ritiene che sia il momento giusto per cambiare allenatore". Lo staff si occuperà della squadra in questi giorni, fino alla nomina di un nuovo tecnico "che avverrà rapidamente", si legge nella nota del club inglese.