ufficiale Colonia, c'è il sostituto di Horn. Preso il veterano Pentke come dodicesimo

C'è un nuovo portiere in forza al Colonia. La società della Bundesliga tedesca ha annunciato l'acquisto a costo zero del veterano Philipp Pentke, 38 anni e rimasto senza contratto per qualche settimana dopo il termine della sua precedente avventura all'Hoffenheim. Accordo di durata annuale tra il Colonia e l'estremo difensore classe 1985, che prende il posto in rosa lasciato vuoto da Horn e farà il dodicesimo.

Di seguito l'annuncio dato sui profili social del club.