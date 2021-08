ufficiale Colonia, preso dal Mainz il difensore Kilian per la prossima stagione

Nuovo acquisto per il Colonia. La società di Bundesliga ha infatti annunciato poco fa l'acquisizione a titolo temporaneo di Luca Kilian. Il difensore centrale tedesco classe '99 arriva in prestito secco per la prossima stagione dal Magonza, che ne ha annunciato così l'approdo sui social.