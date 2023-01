Appena rientrato al Brighton dal prestito al Venezia, l'attaccante irlandese Aaron Connolly (22 anni) non rimane a lungo con la squadra di De Zerbi. Ufficiale infatti un nuovo prestito: giocherà fino al termine della stagione nell'Hull City in Championship, seconda serie d'Oltremanica.

✍️ We are delighted to announce the signing of forward Aaron Connolly on loan from Brighton & Hove Albion until the end of the season!

Welcome to Hull City, @AaronConnolly_9! 🐯#hcafc

— Hull City (@HullCity) January 6, 2023