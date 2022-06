ufficiale Crystal Palace, colpo in prospettiva. Quinquennale per il 18enne Ebiowei

vedi letture

Innesto in prospettiva per il Crystal Palace. La formazione rossoblu ha ufficializzato l'ingaggio di Malcolm Ebiowei dal prossimo primo di luglio. Come si legge nel comunicato ufficiale diramato dal sito del club londinese, l'esterno diciottenne ha firmato un contratto quinquennale.