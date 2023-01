ufficiale Guaita rinnova con il Crystal Palace, a 36 anni difenderà ancora lui la porta

Titolare anche ieri nella sfida di Premier League contro il Newcastle, l'espertissimo portiere spagnolo Vicente Guaita (36 anni) continuerà a difendere la porta del Crystal Palace. Messo nero su bianco il prolungamento del suo contratto per un'altra stagione almeno, la nuova scadenza è ora al 30 giugno 2025. Il club di Londra, nelle ore precedenti, aveva anche ufficializzato l'uscita in prestito dalla propria rosa di Malcolm Ebiowei, talento anglo-olandese di 19 anni. L'esterno d'attacco va in prestito all'Hull City, nella seconda serie d'Oltremanica.