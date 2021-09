ufficiale Dal Barcellona dodici anni fa allo Ionikos. Chygrynskiy continua in Grecia

Dal Barcellona, che lo pagò oltre 25 milioni di euro per prenderlo allo Shakhtar Donetsk dodici anni fa, allo Ionikos in Grecia. Dopo anni all'AEK Atene, Dmytro Chygrynskiy, classe 1986, difensore centrale, passa al club greco di prima divisione. "Sono felice di aver firmato: mi alleno qui da un mese e sono felice di iniziare l'avventura. Ho avuto solo sensazioni positive: non punteremo ai titoli magari, ma a un buon campionato e a fare grandi risultati sì".