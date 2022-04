Dal Brasile al Bangladesh, un trasferimento piuttosto singolare. Miguel Ferreira, centrocampista classe 2000, lascia il Goias e firma con il Bashundhara Kings, club dove gioca il suo connazionale Robinho. Il giovane centrocampista vestirĂ la maglia numero 24.

Miguel Figueira is now officially a knight of Bashundhara Kings..🦾🤙🏼🦿#borntobeat#BashundharaGroup#bashundharakingsarena pic.twitter.com/Yu3c1dOKfl

— Bashundhara Kings (@bkings_official) April 17, 2022