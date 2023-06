ufficiale Dal Lens in Champions al Troyes retrocesso. Nuova avventura per Boura

Nuova avventura per Ismaël Boura. Il terzino classe 2000 lascia il Lens, secondo in Ligue 1 e qualificato alla prossima Champions League, e si trasferisce al Troyes, squadra retrocessa in Ligue 2.