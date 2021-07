ufficiale dalla Ligue 1 alla Prem'er Liga, l'ivoriano Angban lascia Metz per il Sochi

Victorien Angban (24) viene da tre stagioni intense con il Metz, grazie alle quali il centrocampista si è guadagnato l'attenzione del Sochi, club russo che gli ha offerto un contratto.

Angban è arrivato giovanissimo in Europa tramite la chiamata del Chelsea, il quale lo ha poi prestato in Belgio al VV Sint-Truiden ed al Waasland Beveren, ed in Spagna al Granada, fino all'inizio dell'avventura nel Metz.

A diciotto anni il suo esordio con la nazionale della Costa d'Avorio.