UFFICIALE: Dean Smith è il nuovo allenatore del Norwich. Sarà assistito da Shakespeare

Dean Smith è il nuovo allenatore del Norwich. Lo ha annunciato l'ultima in classifica di Premier League, che informa che il tecnico ex Aston Villa ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Sarà assistito dal vice Craig Shakespeare.

Questo il comunicato ufficiale sul sostituto in panchina dell'esonerato Daniel Farke:



Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 15, 2021