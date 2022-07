ufficiale Dopo Callejon, il Granada prende l'ex meteora romanista Jonathan Silva

Jonathan Silva, meteora della Roma (2 presenze nel 2018), scende ne LaLiga 2: il terzino argentino firma per il Granada, trovando come compagno di squadra José Maria Callejon. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Getafe.