ufficiale Dopo il Genoa, ecco l'Hertha Berlino: 777 Partners acquisisce il club

vedi letture

Dopo il Genoa, 777 Partners acquisisce anche l'Hertha Berlino. A comunicarlo è il club tedesco, che sui propri social spiega che La società di investimento con sede a Miami è il nuovo partner strategico del club. Il gruppo privato di investitori statunitensi rileva le azioni di Peil Investment B.V.

"Questo è un passo avanti per l'Hertha BSC. Vorremmo ringraziare Josh Wander per la sua fiducia nell'Hertha BSC. Questa partnership strategica ci aiuta a far progredire ulteriormente il processo di ristrutturazione e il consolidamento economico dell'Hertha BSC. Ecco perché siamo felici di dare il benvenuto a 777 Partners nella famiglia Hertha. Un grande ringraziamento va al nostro amministratore delegato Thomas Herrich e al suo team. Non vediamo l'ora di lavorare con il nostro nuovo partner e vogliamo plasmare insieme il futuro dell'Hertha BSC in modo positivo", spiega Kay Bernstein, Presidente dell'Hertha BSC eV.