Viktor Fischer appende gli scarpini al chiodo a soli 29 anni. A darne l'annuncio l'Anversa, ultimo club che ne ha detenuto il cartellino e che ha pertanto risolto l'accordo che sarebbe durato fino al 2025. Nell'ultima ha militato in prestito all'AIK Solna, in Svezia.

Esterno offensivo e all'occorrenza attaccante, Fischer chiude con 21 presenze con la nazionale danese, con la quale ha partecipato ai Mondiali del 2018 in Russia. In carriera il periodo più lucente è con la maglia dell'Ajax, dove vi era arrivato a 17enne e con cui ha fatto l'esordio fra i professionisti. Successivamente ha vestito le maglie di Middlesbrough, Mainz, Copenaghen e le già citate Anversa e AIK.

Viktor Fischer (29) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Aanleiding is een aanslepende blessure. Fischer werd door RAFC tot het einde van het kalenderjaar uitgeleend aan AIK in Zweden. Op zijn vraag worden de contracten met beide clubs in onderling overleg verbroken. pic.twitter.com/hCo4abHo2x

— Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 29, 2023