ufficiale Parabola discendente Viktor Fischer, il danese torna in Scandinavia per tutto il 2023

A soli 28 anni la parabola sportiva del centrocampista offensivo danese Viktor Fischer sembra in declino. Grande speranza del suo paese, il classe '94 ex Ajax nell'estate 2021 ha lasciato il Copenaghen per l'Anversa, in Belgio, ma ora fa ritorno in Scandinavia. Ufficiale il suo trasferimento in prestito fino al termine dell'anno solare 2023 all'AIK Solna, in Svezia.