ufficiale Elabdellaoui torna in patria. Ha firmato un biennale con il Bodø/Glimt

Dopo tre mesi da svincolato, il laterale norvegese Omar Elabdellaoui (classe '91) ha trovato una nuova squadra. Ritorno in Norvegia per lui, che è ufficialmente un nuovo calciatore del Bodo/Glimt, con cui ha sottoscritto un contratto biennale, in scadenza il 31 dicembre 2024. Elabdealloui ha una storia particolare ad accompagnarlo, visto che nel capodanno 2021 fu vittima di un incidente causato da un petardo che gli fece rischiare addirittura la vista. La cecità è stata scongiurata con oltre dieci interventi alla cornea, per lui c'è stato il ritorno al calcio giocato nel Galatasaray, club dal quale si era svincolato a settembre.