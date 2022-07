ufficiale Elisor non giocherà nel Genoa. La punta lascia l'Ajaccio e va in Belgio

Non sarà il Genoa la prossima squadra nella carriera di Simon Elisor. Il centravanti francese classe '99, accostato nelle settimane scorse anche al Genoa, ha lasciato a titolo definitivo l'Ajaccio neopromosso in Ligue 1 ma per salpare in Belgio. Giocherà nel Seraing, con cui ha firmato fino al 2026.