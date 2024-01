Ufficiale Piaceva al Genoa, l'attaccante Elisor lascia già il Metz e scende in Ligue 2 col Troyes

vedi letture

Accostato nei mesi scorsi (due estati fa, prevalentemente) anche a un possibile trasferimento nel Genoa, alla fine per l'attaccante franco-guadalupense Simon Elisor (24 anni) c'è stata soprattutto la "sua" Francia nel percorso di carriera. In quell'estate del 2022 aveva lasciato la Corsica per il Belgio, dove giocava per il Seraing, salvo poi tornare l'estate scorsa in Ligue 1, firmando con il neo-promosso Metz.

Termina però dopo poco più di metà stagione la sua avventura con la squadra in casacca amaranto, visto che il Metz ha appena ufficializzato una nuova partenza del classe 1999. Concluderà la stagione in forza al Troyes, retrocesso in Ligue 2 quest'anno, con l'obiettivo di riportarlo subito in massima serie. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto.