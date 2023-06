"Mi manda Guardiola". Sarà Enzo Maresca a guidare il Leicester nella stagione 2023/24: il tecnico 43enne lascia lo staff del Manchester City e firma un contratto fino al 30 giugno 2026. L'obiettivo sarà il ritorno immediato in Premier League.

We are delighted to announce the appointment of Enzo Maresca as our new First Team Manager 🦊

— Leicester City (@LCFC) June 16, 2023