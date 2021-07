ufficiale Everton, il secondo colpo di giornata è Begovic. L'ex Milan è il vice-Pickford

Giornata di acquisti e firme ufficiali in casa Everton. Dopo l'acquisto di Townsend, il club di Liverpool ne ha annunciato un secondo: si tratta di Asmir Begovic, esperto portiere bosniaco con un trascorso anche nel nostro campionato, quando è stato secondo al Milan. Per l'estremo difensore, che lascia il Bournemouth, contratto di 12 mesi con opzione per un'ulteriore stagione. Sarà il dodicesimo di Pickford.