ufficiale Feyenoord, blindato il goleador Santiago Gimenez

Santiago Gimenez ha rinnovato il suo contratto col Feyenoord. L'attaccante messicano, il cui gol alla Lazio lo scorso novembre ha estromesso i biancocelesti dall'Europa League, si è legato ai campioni d'Olanda fino al 2027. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale.

22 anni, Gimenez è approdato a Rotterdam la scorsa estate ed è stato subito un successo: 15 reti in 32 partite nella trionfale Eredivisie 2022/23, a cui si aggiungono le 5 reti in 9 gare di Europa League e le 3 reti in 4 partite di KNVB Beker. Il giocatore ha commentato così il nuovo accordo: "Sono grato al Feyenoord per la fiducia mostrata nei miei confronti. Il club mi ha aiutato in ogni modo possibile affinché il mio adattamento andasse nel migliore dei modi. Sto davvero vivendo un sogno e non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione e nuove sfide". Gimenez è reduce dalla Gold Cup vinta con la sua nazionale: il centravanti ha segnato la rete della vittoria nella finale contro Panama.