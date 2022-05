Con indosso la maglia del Feyenoord Robin van Persie ha mosso i primi passi nel calcio del grandi ad inizio del 21° secolo, ma anche chiuso la sua carriera nel 2019 dopo aver giocato e vinto con le maglie di Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe.

Oggi, tre anni dopo il suo ultimo saluto al club di Rotterdam, un altro Van Persie è ufficialmente diventato un calciatore del Feyenoord. Si tratta di Shaqueel, figlio dell'ex campione olandese, che ha sottoscritto il primo contratto da professionista fino al giugno 2025.

Please allow me to introduce myself:

👤 𝐒𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞 (15)

⚽ #FeyenoordO16#VarkenoordView

