ufficiale Fuchs vola negli Stati Uniti. L'ex Leicester giocherà a Charlotte

Christian Fuchs si trasferisce negli Stati Uniti. 35 anni, il terzino austriaco tra i protagonisti del miracolo Leicester, campione d'Inghilterra nel 2016, tenta una nuova avventura una volta terminato il contratto con le foxes: giocherà per la restante parte del 2021 in USL con i Charlotte Independence per poi andare in MLS nel 2022 con la neonata Charlotte FC che farà il suo esordio nel massimo torneo nordamericano.