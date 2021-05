Giornata di addii pesanti in casa Leicester. Oltre al capitano Wes Morgan, anche un altro protagonista della strepitosa cavalcata della squadra di Ranieri nella stagione 2015-16 lascerà il club a fine stagione: le Foxes hanno infatti salutato Christian Fuchs, che volerà negli USA, a New York, per stare vicino alla sua famiglia.

#lcfc legend Christian Fuchs will leave the Football Club at the end of the 2020/21 season, after a hugely successful six years that has seen him lift the Premier League and FA Cup 🏆👏#ThankYouFuchs

— Leicester City 🏆 (@LCFC) May 21, 2021