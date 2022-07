ufficiale Fulham, colpo Solomon dello Shakhtar. Permesso di lavoro solo dal 1° agosto

Adesso è ufficiale: Manor Solomon è un nuovo giocatore del Fulham. Arriva dallo Shakhtar Donetsk e ha firmato un contratto con il club inglese di durata annuale, con scadenza al 30 giugno 2023. Come si legge dalla nota, il permesso di lavoro sarà richiesto solo dopo il 1° agosto per ottemperare agli ultimi regolamenti FIFA in merito. L'esterno israeliano classe '99 era stato seguito anche dal Torino.