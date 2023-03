ufficiale Galatasaray, prolungato il prestito di van Aanholt al PSV. Scadrà nel 2024

vedi letture

Inizialmente ceduto in prestito fino al termine della stagione, Patrick van Aanholt non tornerà al Galatasaray in estate. Il club olandese ha raggiunto un accordo per la permanenza del terzino fino al 30 giugno 2024. Il 32enne è cresciuto nel settore giovanile della società di Eindhoven.