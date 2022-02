ufficiale Galatasaray, un'uscita prima del gong. Caglayan scende di categoria

Operazione in uscita per il Galatasaray che saluta Oğulcan Çağlayan. L'attaccante, 25 anni, si trasferisce in seconda divisione all'Eyupspor. Affare concluso con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro