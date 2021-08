ufficiale Gaziantep, ecco l'ex milanista Alexander Merkel

vedi letture

Dopo un anno in Arabia Saudita, Alexander Merkel (29) rientra nel Vecchio Continente accettando la proposta dei turchi del Gaziantep, accordo sino al 2024 con opzione di prolungamento.

Il centrocampista, nato in Kazakistan ma con origini tedesche, ha militato a lungo in Italia, dapprima nel Milan partendo dalle giovanili, poi con Genoa, Udinese e Pisa, 32 presenze nella massima serie e sei in Coppa Italia lo score complessivo.