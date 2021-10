ufficiale Getafe, Sanchez Flores nuovo allenatore: "Qui mi sento in famiglia"

vedi letture

Il Getafe ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Quiche Sanchez Flores che è stato presentato in sala stampa senza annuncio e che ha già rilasciato alcune dichiarazioni: "Quando sono qui mi sento sempre in famiglia. Ora ci serve l'aiuto di tutti. Ora l'unica cosa che mi interessa è generare sufficiente energia affinché le persone portino avanti con me questo difficile lavoro".