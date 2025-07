Ufficiale Getafe, doppio colpo per la prossima stagione: arrivano Kiko Femenía e Yvan Neyou

Il Getafe ha ufficializzato due importanti rinforzi in vista della stagione 2025/26. Si tratta dell'esperto terzino destro Kiko Femenía e del centrocampista camerunese Yvan Neyou, entrambi pronti a mettere la loro esperienza al servizio del tecnico José Bordalás.

Femenía, 34 anni, ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027. Vanta una carriera di altissimo livello con 439 presenze nel calcio professionistico, maturate tra Spagna e Inghilterra, indossando le maglie di Hércules, Barcellona B, Real Madrid Castilla, Alcorcón, Alavés, Watford e Villarreal. Proprio con il sottomarino giallo è stato protagonista nell’ultima Liga, giocando da titolare in 27 delle 30 partite che hanno permesso al club valenciano di qualificarsi per la prossima Champions League. Il laterale alicantino ritrova Bordalás, con cui aveva già condiviso esperienze importanti all'Alcorcón e all'Alavés, dove avevano conquistato insieme la promozione in Primera División.

Insieme a lui, il Getafe accoglie anche Yvan Neyou, 28 anni, che arriva da svincolato. Cresciuto nel settore giovanile del Sedan, ha militato in Francia con Saint-Étienne e Laval e in Portogallo con il Braga B. Centrocampista solido e duttile, Neyou è anche nazionale camerunese e rappresenta un’aggiunta di sostanza in mezzo al campo.