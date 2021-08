ufficiale Granada, un centrocampista di prospettiva: preso Lachhab dal Real Murcia

Nuovo centrocampista, di prospettiva, per il Granada. Il club andaluso ha raggiunto un accordo con il Real Murcia per Youness Lachhab, marocchino di 22 anni, dopo appena una stagione in Segunda Division B, la terza serie del calcio spagnolo. La notizia è ufficiale ed è stata resa nota dal sodalizio biancorosso con un comunicato.