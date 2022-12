ufficiale Haidara sempre più leader nello spogliatoio del Lens, ha rinnovato per tre anni

vedi letture

Punto di riferimento per il Lens in campo e nello spogliatoio, il terzino sinistro Massadio Haidara (classe 1992) ha rinnovato il proprio contratto con la squadra attualmente seconda in classifica in Ligue 1. L'accordo, che scadeva nel prossimo giugno, è stato prolungato fino al 2025. Haidara fa parte dei giallorossi di Francia ormai dal 2018, quando fu acquistato dal Newcastle, ed è uno dei leader conclamati della squadra e dello spogliatoio.